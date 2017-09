Boëtius over AZ-uit: 'We moeten opstaan'

Feyenoord wacht morgen de lastige uitwedstrijd tegen AZ. De Rotterdammers willen de maand oktober met een positieve noot beginnen. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor in de maand september vier wedstrijden, waaronder afgelopen dinsdag tegen Napoli in de Champions League (3-1). Jean-Paul Boëtius hoopt met zijn ploeg zich in Alkmaar te herpakken.

"We hebben een dagje vrij gehad. Toen hebben we kunnen nadenken", zegt Boëtius. "Die dag vrij heeft me rust bezorgd. We weten dat we het kunnen, maar dan moeten bepaalde foutjes eruit." De aanvaller vindt de vier verloren wedstrijden 'zuur en zonde': "Zondag moeten we opstaan. Dan hoor je niemand meer over die duels."

Het resultaat staat tegen AZ boven mooi voetbal, zegt Boëtius. "Daarin horen bepaalde dingen: passie en strijd. Dat willen we zondag brengen. We gaan dat ook doen." De aanvaller is van mening dat niet een paar spelers, maar heel de ploeg de kar moet trekken. "Of je speelt of niet: we zijn één team en iedereen heeft z'n bijdrage."