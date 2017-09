Volleybal: Supercup voor Sliedrecht Sport

Sliedrecht Sport speelt vanaf dit seizoen in De Basis, de nieuwe sporthal van de volleybalclub

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben zaterdag beslag gelegd op de Supercup. Het team van trainer Matt van Wezel was in de nieuwe sporthal De Basis in vijf sets met 3-2 te sterk voor de dames van VC Sneek (22-25, 25-21, 29-27, 16-25 en 15-11).

Het duel om de Supercup ging tussen de landskampioen van de eredivisie en de bekerwinnaar van vorig seizoen. Sliedrecht Sport begint volgende week het nieuwe eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen Nering Bögel VC Weert. Vorig seizoen werd het team van Van Wezel landskampioen. Aanstaande maandag is in Sportclub Rijnmond een televisiereportage te zien over het duel om de Supercup tussen Sliedrecht Sport en VC Sneek. De televisie-uitzending begint om 17:30 uur.