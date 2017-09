Excelsior weer in eigen huis onderuit

Excelsior-VVV-Venlo

Ook de vierde thuiswedstrijd van het seizoen is voor Excelsior in een nederlaag geëindigd. VVV-Venlo won zaterdag in het Van Donge & De Roo Stadion (0-2). Het was een terechte nederlaag voor de Kralingers, die niet goed voor de dag kwamen.

Jordy de Wijs, die terugkeerde in de basisopstelling na nekklachten, kopte na twee minuten een hoekschop van Hicham Faik net naast. Dat was het enige wapenfeit van Excelsior in de eerste helft. Na deze kans van de Kralingers zakte het niveau bij de thuisploeg. VVV-Venlo was een aantal keer gevaarlijk, maar de Limburgers kregen geen grote mogelijkheden. Tot de 32e minuut. Ögmundur Kristinsson, de IJslandse doelman van Excelsior, trapte de bal verkeerd door het midden uit, waarna Clint Leemans met een stift VVV-Venlo op voorsprong zette (0-1). De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kon voor én na dat doelpunt in de eerste helft weinig klaarspelen. Excelsior ging in de tweede helft op dezelfde voet verder. De Kralingers speelden weinig kansen bij elkaar en toonden weinig creativiteit. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Ralf Seuntjens de score voor VVV-Venlo (0-2). Drie minuten later kon Excelsior eindelijk eens gevaarlijk zijn, maar de kopbal van de ingevallen Mike van Duinen ging naast. Diezelfde spits knalde vijf minuten later de bal op de vuisten van de Duitse keeper Lars Unnerstall. Verder kon de ploeg uit Rotterdam-Oost in de tweede helft weinig bewerkstelligen. Excelsior - VVV-Venlo 0-2 (0-1) 32' 0-1 Leemans

70' 0-2 Seuntjens Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Vermeulen (46' Van Duinen), Koolwijk; Caenepeel, El Azzouzi (64' Hadouir), Bruins (64' Fortes)