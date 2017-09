Overige sporten: basketbalsters Binnenland goed van start

De vrouwen van Renes/Binnenland zijn zaterdag de basketball league dames met een overwinning begonnen. Het basketbalteam uit Barendrecht zegevierde met 68-58 van de dames van Solar systemen-Grasshoppers uit Katwijk.

Binnenland deelt na één speelronde met twee punten de koppositie met Dozy Den Helder, Loon Lions en Lekdetec.nl. Vorig seizoen liepen de dames uit Barendrecht de play-offs om het landskampioen mis. Sinds deze zomer is Rychard de Jong de nieuwe eindverantwoordelijke bij Binnenland. Vorig seizoen was Joost van Rangelrooy nog trainer.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal ging in de vierde wedstrijd van de eredivisie onderuit tegen AJ Sports/Hellas. In Den Haag werd met 35-28 verloren. Het verschil was tijdens de wedstrijd een aantal keer twaalf punten in het nadeel van de handbalclub uit Rotterdam. De ploeg van trainer Danny Baijens staat na vier wedstrijden op de tiende plaats met drie punten. Volgende week speelt ARBO Rotterdam Handbal thuis tegen nummer drie Stipt Payroll/Handbal Houten.

Badminton

TFS Barendrecht leed in de uitwedstrijd tegen Forza Amersfoort een 6-2 nederlaag. De ploeg is na vijf wedstrijden terug te vinden op de zevende plaats met zestien punten.neemt het zondag in Sporthal Lagewei op tegen Roosterse BC, dat één punt meer heeft dan de ploeg uit Barendrecht en zesde staat.