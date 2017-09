Van Stee in FC Rijnmond

Henk van Stee zal zondagavond plaatsnemen in FC Rijnmond. Naast hem zal presentator Bart Nolles ook Dennis van Eersel en Ruud van Os in de regionale voetbaltalkshow ontvangen.

Van Stee was in het verleden werkzaam bij onder andere Feyenoord en AZ, de ploegen die het zondagmiddag tegen elkaar opnemen in Alkmaar. Naast dit op voorhand interessante duel zullen de mannen van FC Rijnmond ook de belangrijke confrontatie tussen Sparta en Roda JC bespreken. Verder zal de wedstrijd tussen Excelsior en VVV-Venlo van zaterdagavond (0-2) voorbij komen.

De televisie-uitzending van FC Rijnmond is om 20:15 uur. Via Facebook kun je (live) meepraten tijdens de uitzending.