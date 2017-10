Feyenoord haalt uit tegen AZ

Feyenoord heeft zondagmiddag uitgepakt tegen AZ. In Alkmaar won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 0-4. Steven Berghuis was tegen zijn oude ploeg de grote man. Hij scoorde twee keer en gaf een assist.

De beginfase deed nog niet vermoeden dat Feyenoord zo ruim zou winnen. Aan beide kanten was het rommelig en werden er veel ballen ingeleverd. AZ leek zelfs even op voorsprong te komen via Wout Weghorst, maar hij werd afgefloten voor buitenspel.

Vroege voorsprong

In de elfde minuut kwam Feyenoord wel al vroeg op voorsprong. Steven Berghuis kreeg via Toornstra en Larsson de bal in het strafschopgebied voor zijn linkervoet. De oud-speler van AZ knalde de bal vervolgens op de onderkant van de lat, waarna de bal achter de doellijn belandde.

Sam Larsson maakte er zes minuten later 2-0 van. Hij veroverde vlakbij de middenlijn de bal en dribbelde richting het strafschopgebied. In alle vrijheid schoot de Zweed de bal vervolgens met rechts mooi binnen. Op de 0-3 was het wat langer wachten. Maar toen Wuytens vlak voor rust de bal zomaar in de voeten van Steven Berghuis schoof, benutte diezelfde Berghuis dankbaar de kans die hem geboden werd.

Betere ploeg

Na rust had Feyenoord ook het betere van het spel. Dat resulteerde na een uur spelen dan ook in de 0-4. Sam Larsson opende vanaf de linkerkant op Jens Toornstra, die Steven Berghuis vrij speelde. Hij slalomde door de verdediging van AZ en gaf de bal voor op Tonny Vilhena, die in de bal kon binnenglijden. Feyenoord kreeg nog wat kansen op de vijfde treffer, maar wist deze niet te benutten.

Scoreverloop

0-1 11' Steven Berghuis0-2 17' Sam Larsson0-3 41' Steven Berghuis0-4 58' Tonny Vilhena

Opstelling Feyenoord

Jones; Amrabat, Tapia, St. Juste, Haps (Nelom 76'); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Boëtius, Larsson