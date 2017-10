Weer auto over de kop op Maassluissedijk

Foto: MediaTV

Langs de Maassluissedijk in Vlaardingen is zaterdagavond een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte halverwege de avond door onbekende toedracht de macht over het stuur kwijt.

De auto kwam op het dak in een sloot tot stilstand. De twee inzittenden kwamen volgens getuigen met de schrik vrij. Een berger heeft de auto afgevoerd. De afgelopen tijd ging het vaker mis op de Maassluissedijk. Drie weken geleden reed een auto ook van de dijk af het water in. Omwonenden klagen dat bestuurders te hard rijden over de smalle dijk.