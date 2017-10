HET OPKAMERTJE 17 september 2017

Waar háááálen ze het vandaan?

EERSTE UUR

SMALL FACES & BABY CORTEZ

1. I’m Only Dreaming – Small Faces

2. Rinky-Dink – Dave Baby Cortez

3. Love Is Strange – Mickey & Sylvia

4. Love Is Strange – Bo Diddley

5. Billy’s Blues – Billy Stewart

LA COLEGIALA

6. La Colegiala – The Boy Next Door, Fresh Coast feat. Jody Bernal

7. La Colegiala – Sandra Reemer

8. La Colegiala – Gary Low

9. La Colegiala – Enrique Rodríguez con Su Orquesta Tipica

10. Nescafé Commercial

11. La Colegiala –Rodolfo y Su Tipica

12. Colegiala – Los Ilusionistas

WOOLY BULLY

13. Wooly Bully – Sam The Sham and The Pharaohs

14. Stoelen Stoelen! – André van Duin

15. Hully Gully, Now – Big Bo and The Arrows

16. Feelin’ Good – Little Junior’s Blue Flames

17. Boogie Chillen’ – John Lee Hooker and His Guitar

SURFIN’ BIRD

18. The Bird's The Word – The Rivingtons

19. Papa-Oom-Mow-Mow – The Rivingtons

20. Surfin' Bird – The Trashmen

BULL-DOZE BLUES

21. Going Up The Country - Canned Heat

22. Bull Doze Blues - Henry Thomas

TWEEDE UUR

1. Vandaag ben ik de regen – Anne van Egmond

2. De Zee – Paul van Vliet

3. Er spoelen mensen aan - Kiki Schippers

4. De Kwis over reaguurders

5. PVHS – Maarten van Roozendaal

6. Eben Haezer – Ries de Vuyst

7. De Noorderzon scheen – Conny Vandenbos