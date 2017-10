HET OPKAMERTJE 24 sept 2017

Lachspierbal, de pijp uit, Ennio Morricone & Vreemde Kostgangers

EERSTE UUR

1. Die Stiefel sind zum wandern – Eileen

2. Koningin – Hoogeboom, Maree, Van der Winkel

3. Rock bottom has a basement – Lauren Mayer

LACHSPIERBAL

4. Alfabetweter – Ronald Snijders

5. Buurman – Van der Laan & Woe

6. Engels is Twents & Ik hou van een hert – Ronald Snijders

7. Radio & Ik zou zo graag in jouw nabijheid – Ronald Snijders

8. Avond in de regen – Ronald Snijders & Janne Schra

DOODGAAN

9. Dit te late einde – Maarten van Roozendaal

10. Sinds Cruijff – Jan Rot

TWEEDE UUR

ENNIO MORRICONE

1. The wilde horde – Ennio Morricone

2. My name is nobody – Ennio Morricone

3. My fault – Ennio Morricone

4. The wilde horde 2nd version – Ennio Morricone

5. The wilde horde 3rd version – Ennio Morricone

6. Walkure – Wiener Philharmoniker

7. Once upon a time in the west – Stephan Schrader

GOLDEN YEARS OF DUTCH POP MUSIC

8. Little yellow shop – Ruby Carmichael

9. Captain Decker – Tower

10. It’s gonna be alright – Smyle

BEATLES

11. With a little help from my friends – Barbra Streisand

12. Fixing a hole – Vladimir Presnyakov

13. I’m looking through you – The Beatles