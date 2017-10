Bertens al snel uitgeschakeld in Bejing

Kiki Bertens

Tennisster Kiki Bertens is in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Beijing al uitgeschakeld. Andrea Petković was haar met 4-6 en 0-6 de baas.

In de eerste set ging het meteen al fout voor Bertens. Ze verloor de eerste drie games en kwam de tik niet meer te boven. Petković, de nummer 107 van de wereld, liep in de tweede set uit naar 0-5. Petković benutte vervolgens haar vierde matchpoint, waarmee zij het duel definitief besliste.