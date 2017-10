Ruziemaker met pistool opgepakt in pizzeria

In een pizzeria in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag een man opgepakt. Hij had een pistool bij zich en maakte in het restaurant aan de Slinge ruzie.

Rond 01.15 uur kreeg de politie een melding van de ruzie en gingen agenten er op af. Een aantal politiemensen zette de omgeving af. Anderen gingen naar de achterkant van het restaurant en vielen met getrokken wapens de zaak binnen. Ze dwongen de man op de grond te gaan liggen. Toen alles onder controle was, vonden agenten tijdens het fouilleren van de man het vuurwapen. Hij is aangehouden en zit vast.