Enkele huizen Hoogvliet voorlopig zonder gas

In de wijk Tussenwater in Rotterdam-Hoogvliet zitten zondagavond nog een onbekend aantal huishoudens zonder gas. 's Ochtends vroeg was de stroom uitgevallen door een kortsluiting. Daarbij raakten ook gasleidingen beschadigd, die geheel vervangen moeten worden.

De getroffen huizen staan aan de Nieuwe Wetering en aan de Noordzijdsedijk. Netbeheerder Stedin laat weten dat er roetvorming is ontstaan in de gasleidingen. Als oplossing wordt een noodleiding aangelegd, maar dat gaat zondag niet meer lukken, omdat er een speciaal onderdeel voor moet komen. De aannemer gaat maandagochtend direct aan de slag met de noodreparatie. De storing wordt naar verwachting in de loop van de dag verholpen. Door de stroomstoring zaten zo'n driehonderd huizen in Tussenwater een groot deel van de zondag zonder stroom. Zij werden rond half drie weer op het elektriciteitsnet aangesloten.