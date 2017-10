Van Bronckhorst: 'We hebben het uitstekend gedaan'

Feyenoord pakte zondagmiddag een ruime overwinning tegen AZ. De ploeg uit Rotterdam-Zuid maakte verloor de laatste competitiewedstrijd nog in De Kuip van NAC Breda. Daarom kwam deze overwinning voor Feyenoord als geroepen, volgens trainer Giovanni van Bronckhorst.

"Als je de laatste wedstrijden niet veel gewonnen hebt en je weet dat je weer moet reageren in de competitie, dan is het uitstekend hoe we het vandaag gedaan hebben", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond.

Wijzigingen

Van Bronckhorst koos voor andere namen dan de afgelopen weken. Dat de opstelling eerder aangepast had moeten worden, vindt Van Bronckhorst te makkelijk. "Ja, dat is heel makkelijk. Vandaag pakt het goed uit tegen AZ. Je beleeft alles van wedstrijd naar wedstrijd en soms pakt het beter uit dan in andere wedstrijden. Maar vandaag ben ik er erg tevreden over."

Sam Larsson maakte tegen AZ zijn basisdebuut voor Feyenoord in de Eredivisie. "Je ziet dat hij steeds fitter wordt. Hij heeft inmiddels al een aantal minuten gemaakt. En het blijkt nu ook dat hij de 90 minuten kan volmaken. Hij is gewoon heel dreigend en hij maakte een uitstekend doelpunt. Daar ben ik heel blij mee."