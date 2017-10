LIVE: Sparta-Roda JC (0-2)

Sparta-Roda JC Kerkrade

Sparta kan vanmiddag in eigen huis een concurrent op acht punten achterstand zetten. Om 16.45 uur komen namelijk de Limburgers van Roda JC op bezoek. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. De sportuitzending is vanaf 12.00 uur al bezig.

Zoals gezegd kan Sparta tegen Roda JC een mooie stap zetten richting lijfsbehoud. Roda pakte tot nu toe nog geen enkel punt en de Rotterdammers lijken de ploeg dus op het goede moment te treffen. Vorig jaar november speelden de ploegen op Het Kasteel nog met 2-2 gelijk. Opstelling Sparta:

Kortsmit; Holst, Fischer, Chabot, Marfelt; Dougall, Sanusi, Mühren; Verhaar, Ache, Goodwin Scoreverloop

0-1 29' Tsiy William Ndenge

0-2 35' Dani Schahin 0-1 29' Tsiy William Ndenge0-2 35' Dani Schahin