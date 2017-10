Sparta verliest ongelukkig van Roda JC

Sparta heeft in eigen huis verloren van concurrent Roda JC. Het werd op Het Kasteel 1-2. Tsiy William Ndenge en Dani Schahin scoorden voor de Limburgers, Robert Mühren deed wat terug voor Sparta. Ondanks de nederlaag zakt Sparta niet op de ranglijst. De ploeg blijft op de zestiende plek staan.

Sparta was vanaf minuut één de bovenliggende partij. Zo kreeg de ploeg van Alex Pastoor een mogelijkheid via Robert Mühren, die te besluiteloos was in de zestienmeter. En via Thomas Verhaar, die Jurjus uit een moeilijke hoek probeerde te verschalken. Dat lukte niet.

Ook Sanusi kreeg in het eerste half uur de kans om Sparta op voorsprong te schieten. Uit een voorzet van Verhaar kopte Ache terug en kon Sanusi bijna afdrukken. Hij vond ook Jurjus op zijn weg.

Geen kansen, wel een goal

Roda JC tot dan toe nog niks gecreëerd, maar kreeg in de 28e minuut wel een corner. Die hoekschop werd uiteindelijk binnen gekopt door Tsiy William Ndenge, die het hoogste sprong. Door de goal van Ndenge speelde Roda JC met meer vertrouwen en lef. Het resulteerde in de 35e minuut zelfs in een goal van Dani Schahin, die op aangeven van Mitchel Paulissen makkelijk door de verdediging van Sparta kon lopen en Korsmit mocht passeren.

Dichtbij een resultaat

Na rust wist Sparta zich nog wel op te richten. Robert Mühren was twee keer dichtbij en Deroy Duarte kreeg de bal uit een voorzet niet in de goal. Sparta drong de gehele tweede helft aan, waarop Roda JC een aantal verdedigende spelers inzette. Sparta voetbalde er steeds moeilijker doorheen, maar kreeg nog wel verschillende kansen. Het was echter slordig in de afwerking.

In de 78e minuut schoot Robert Mühren de bal nog wel mooi binnen en leek Sparta nog even hoop te kunnen houden op een resultaat, maar verder kwam de ploeg van Alex Pastoor dus niet.

Scoreverloop

0-1 29' Tsiy William Ndenge0-2 35' Dani Schahin1-2 78' Robert Mühren

Opstelling Sparta:

Kortsmit; Holst, Fischer, Chabot (Duarte 46'), Marfelt; Dougall, Sanusi, Mühren; Verhaar (Spierings 46'), Ache, Goodwin