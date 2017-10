Hockey: Rotterdam thuis onderuit

De mannen van HC Rotterdam hebben zondag in de laatste vijf minuten een zege weggegeven. Het hockeyteam van trainer ​Albert Kees Manenschijn verloor in eigen huis met 2-1 van Den Bosch. Na deze nederlaag staat Rotterdam in de hoofdklasse op de vijfde plaats met negen punten.

Jeroen Hertzberger maakte vlak voor rust de 1-0 uit een strafcorner. Deze stand leef lang op het scorebord staan. Vijf minuten voor het affluiten maakte Austin Smith namens Den Bosch uit een strafcorner gelijk (1-1). Diezelfde Smith produceerde twee minuten voor tijd de winnende treffer: 1-2. Volgende week zondag speelt Rotterdam in Eindhoven tegen Oranje-Rood.