Rozenburgse in finale Miss Africa Netherlands

De 24-jarige Zimmie Dwezekile uit Rozenburg zit in de finale voor Miss Africa Netherlands. Dat is een missverkiezing voor Nederlandse dames met Afrikaanse roots. Die van Zimmie liggen in Zuid-Afrika.

Zimmie kwam op haar zesde met haar moeder naar Nederland. Ze studeert psychologie en missverkiezingen zijn niet echt haar ding. "Ik doe mee omdat de organisatie van Miss Africa de winnares helpt om hulpprojecten op te zetten in het land waar ze vandaan komt", zegt ze. "Ik zou heel graag iets willen doen voor Zuid-Afrika." Zimmie wil zich inzetten voor Healthpromoters, die de hygiëne in Afrikaanse landen wil verbeteren. "Er zijn nog zoveel mensen die daar niets van weten. Dat een goede hygiëne heel belangrijk is als je wilt voorkomen dat ziektes zich verspreiden, bijvoorbeeld. Als ik win, hoop ik snel naar Zuid-Afrika te kunnen reizen en aan de slag te gaan." Op 2 december is de finale van Miss Africa Netherlands.