Neptunus verliest thuis van Amsterdam

Neptunus in actie tegen L&D Amsterdam De bank van Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn er in het eigen Neptunus Familiestadion niet in geslaagd ook de derde wedstrijd van L&D Amsterdam te winnen. In de Holland Series stonden de Rotterdammers na twee duels met 2-0 voor, maar zag het zondag de Amsterdammers dus inlopen tot 2-1.

Zaterdag won de ploeg van Ronald Jaarsma in Amsterdam nog met 0-12. Maar zondag startte het stroef. In de zesde inning stond er dan ook een 0-2 tussenstand op het bord. Neptunus kwam nog wel knap terug in de wedstrijd en nam in de achtste inning zelfs een 3-2 voorsprong. De negende inning was echter duidelijk voor de Amsterdammers. Plots sloegen zij vijf punten en werd de eindstand bepaald op 3-7. Donderdag om 19.30 uur staan beide ploegen weer tegenover elkaar.