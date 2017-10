Boek over eenmalige internationals: 'Windkracht elf, twee ballen geraakt'

Wat hebben Wim Koevermans, Willi Lippens en Sander Boschker met elkaar gemeen? Misschien dat er niet meteen een belletje gaat rinkelen bij het horen van deze voetbalnamen, maar zij speelden allemaal één interland voor Oranje. Tim Niehe schreef een boek over hen en nog een aantal eenmalige internationals in Het waren 18 onvergetelijke minuten.

Niehe droomde vroeger ervan om in het Nederlands elftal te mogen spelen. Hij had talent, maar had andere prioriteiten. "Ik was altijd heel benieuwd hoe het is om lands eer te mogen verdedigen. Toen bedacht ik: wie kunnen dat beter vertellen dan de jongens die het één keer hebben meegemaakt?" De auteur vond het te karig om alleen over die interlands een boek te schrijven, dus Niehe beschreef elf 'mini-biografietjes' van de eenmalige (ex-)internationals.

Zo komt de naam van oud-Feyenoorder Jan van Deinsen in het boek voor. Hij speelde als middenvelder van 1976 tot 1983 voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid en kwam in die periode één keer voor Oranje uit, tegen Ierland in 1980. "Je zou verwachten dat het zijn sportieve hoogtepunt zou moeten zijn", zegt Niehe. "Maar hij deed het af in een paar woorden: 'Windkracht elf, twee ballen geraakt. That's it!' Daar was ik behoorlijk door verrast."

Van Deinsen werd later assistent-coach bij het Nigeriaanse elftal van Clemens Westerhof, waar de eenmalige international eind jaren '80 een heftige periode meemaakte. Tijdens zijn eerste wedstrijd overleed een Nigeriaanse speler en voltrok zich een stadionramp. "Hij is vrij snel daarna terug naar Nederland gegaan om zichzelf weer bij elkaar te rapen.", zegt Niehe.