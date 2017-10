Pastoor: 'Niks van gezeik en gezeur aantrekken'

Alex Pastoor

Alex Pastoor zag zondag zijn Sparta het zespuntenduel tegen Roda JC verliezen. Erg zuur voor de Rotterdammers, want de bezoekers uit Limburg hadden nog geen enkel punt gepakt. "Met name in de tweede helft hebben we prima gevoetbald. Maar je moet ook constateren dat de eerste helft qua niveau van een minder gehalte was", aldus Pastoor.

De trainer van de ploeg uit Rotterdam-West houdt een gemengd gevoel aan de wedstrijd over: "Het is tweeledig: je baalt van het feit dat je verliest van een concurrent. Ook baal je dat de kansen er niet in gaan. We moeten ons gelukkig prijzen dat we veel kansen bij elkaar voetballen. Die moet je wel maken, anders heb je er niets aan." "Het niveau was in de tweede helft 45 minuten lang zeer aanvaardbaar", zegt Pastoor, die niks van 'gezeik en gezeur' gaat aantrekken. De oefenmeester van Sparta wil op dezelfde voet verder. "Als mensen willen komen helpen, is dat prima. Als het alleen maar gezeik is, dan schiet niemand er wat mee op."