Van Stee in FC Rijnmond: 'Feyenoord was geweldig'

Bart Nolles met Henk van Stee, Dennis van Eersel en Ruud van Os

"Dit was het beste Feyenoord dat ik heb gezien", zei Henk van Stee in FC Rijnmond over AZ-Feyenoord (0-4). Hij vond de Rotterdammers in Alkmaar geweldig spelen. Van Stee was vooral onder de indruk van de eerste helft van de ploeg uit Rotterdam-Zuid. Hij zag een sterke Sofyan Amrabat op de positie van rechtsback.

Presentator Bart Nolles ontving naast Van Stee ook Ruud van Os en Dennis van Eersel in de regionale voetbaltalkshow. Feyenoord was de enige Rotterdamse club die dit weekend wist te winnen. Sparta en Excelsior verloren allebei in eigen huis. Die nederlagen werden ook besproken. Verder behandelden de mannen van FC Rijnmond het gelijkspel van FC Dordrecht tegen FC Volendam en Oranje.