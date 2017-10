Polling en Steenhuis Nederlands kampioenen judo

Kim Polling (archieffoto) Guusje Steenhuis (archieffoto)

Kim Polling is zondag in Almere voor de derde keer Nederlands kampioen judo geworden. De Rotterdamse veroverde deze titel in de klasse tot en met 70 kilogram door in de finale Natascha Ausma te verslaan.

Polling was niet de enige regiogenoot die een nationale titel pakte. Ook Guusje Steenhuis wist voor de derde keer een Nederlandse titel bij de senioren te pakken. De judoka uit Hoogvliet won haar titel in de klasse boven 78 kilogram.