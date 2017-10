Bikkels van ambulancedienst fietsen 1100 kilometer voor Hersenstichting

Richting Zeeland, Limburg, Utrecht, dan de polder en óók nog de rest van het land. Het is onderdeel van een monsterfietstocht van 1100 kilometer door tien medewerkers van ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, langs alle ambulanceposten van het land. Met hun rit willen ze geld ophalen voor de Hersenstichting. Om half acht maandagmorgen is de trek begonnen.

Cycling for Brains is de tocht genoemd. De ambulancemedewerkers kozen voor de Hersenstichting omdat ze voelen dat hersenonderzoek nog een beetje onderbelicht is, vertelt Rob Combee.

Hij is een van de initiatiefnemers van de tocht. "We zijn in het voorjaar al begonnen en aan de trainingsschema's van iedereen te zien moet het lukken." Hij zal iedere dag zo'n tweehonderd kilometer afleggen.

Naast de flitsbezoeken aan de ambulanceposten, doen de renners ook de hoofdkantoren van de Hersenstichting aan. Vrijdagmiddag 6 oktober finishen ze weer in Zuid-Holland. Als het goed is dan. "We moeten anticiperen op het weer."

In het team fietst maar een vrouw mee: Laura. Naar eigen zeggen een klein beetje voor spek en bonen. "De hele tocht is voor de echte bikkels, ik ga proberen per dag maar zo'n honderd kilometer te doen."

Een andere wielrenner werkt voor de start nog even een banaan naar binnen. "Ik ben eigenlijk helemaal geen fietser, maar ik ben overgehaald. Alles voor het goede doel, hè? Maar natuurlijk is het ook leuk."