Autobrand in Spijkenisse

Foto: Thijs Kern

In de Begoniastraat in Spijkenisse-Noord is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 00.20 uur.

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen. De politie gaat uitzoeken of er sprake is van brandstichting.