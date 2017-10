Noord-Ier haalt fietsend geld op voor strijd tegen kanker

Nog een paar kilometers naar Hoek van Holland en dan zit de monsterrit er voor Peter Galbraith op. De Noord-Ier fietste de afgelopen weken tweeduizend kilometer vanuit Boedapest naar de veerpont om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Zijn dochter Colleen is één van de mensen die met de ziekte werd geconfronteerd. ''Inmiddels gaat het beter met haar. Maar het inspireerde mij om aan deze tocht te beginnen,'' zegt de leraar uit het dorpje Enniskillen.

Slaapplaats

Zijn doel was om 5000 pond op te halen. Dat is inmiddels gelukt. ''Geweldig. Ik ben ook blij met alle aardige mensen die ik heb ontmoet. Ik heb zoveel hulp gehad, bijvoorbeeld bij het vinden van slaapplaatsen. En in Duitsland werd voor niets de voorvork van mijn fiets gemaakt.''

Maandag en dinsdag slaapt Galbraith op de sleper de Elbe in Maassluis. ''We zagen dat hij een slaapplaats zocht. Toen hebben we maar onze hulp aangeboden,'' vertelt vrijwilliger Roger van der Kraan.

Dinsdagavond neemt Peter Galbraith de veerboot naar Harwich. Via Liverpool gaat de thuisreis naar Enniskillen. ''En daar kan ik heel veel verhalen vertellen over de zeven landen die ik heb bezocht.''