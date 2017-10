'Informatie over Shell Pernis moet beter'

Informatie die het provinciebestuur over Shell in Pernis geeft, schiet tekort. Dat vindt statenlid Berend Potjer van GroenLinks. De partij had vragen gesteld naar aanleiding van de brand en stroomstoring bij Shell, afgelopen juli. Antwoorden op vragen zijn vaag of blijven uit, vindt Potjer. Zijn partij vroeg onder meer hoe vaak de tientallen fabrieken op het terrein worden gecontroleerd en of de provincie genoeg mensen heeft voor de controles.

De provincie zegt daarop dat er genoeg capaciteit is. Mocht er iets gebeuren bij Shell, dan worden mensen van buitenaf ingehuurd. Potjer concludeert dat er dus te weinig mensen zijn voor de gewone controles.



In juli was er een stroomstoring bij het bedrijf, waarna er brand ontstond. Het overgrote deel van de zestig fabrieken op het terrein werd daarop stilgelegd. Volgens het gemeentebestuur van Maassluis zijn bij Shell Pernis het afgelopen anderhalf jaar meerdere overtredingen vastgesteld.