Carline en het raadsel van de schijtende 'duif'

Gefrustreerd zag Carline Brookman in haar linkerooghoek alweer een duif die het balkon zou gaan bevuilen. Of nee, wacht, was het wel een duif?

Het was 10:30 uur in de ochtend, afgelopen weekend. Append met een vriendin kwam Carline de woonkamer ingelopen. In haar andere hand had ze een schaaltje met yoghurt. Ze ging op de bank zitten.

Plots zag ze in haar linkerooghoek wat beweging. Ze wierp een blik op het balkon van haar appartement in Rotterdam-Prinsenland. "Nee, niet weer zo'n duif die het balkon vol komt schijten", dacht ze nog.

Toen de Rotterdamse een volgende hap van haar yoghurt wilde nemen, keek ze nog eens goed naar het balkon. Dit was geen doorsnee duif, zo een die je er dagelijks bij tientallen ziet. Nee, aan de felgele kleur op de borst en de enorm puntige snavel te zien, moest dit wel een tropisch exemplaar zijn.

Carline bedacht zich geen moment en maakte een paar foto's. Ze schakelde direct haar omgeving in en stuurde allereerst haar moeder een berichtje: "Wat is dit? Wat moet ik ermee?"

Haar vader kon een handje helpen en boorde zijn contacten bij Diergaarde Blijdorp aan. Daar hadden ze twee mededelingen. "Het is een arasari, een soort toekan." En: "Wij missen geen vogels."

Opa

Dus het raadsel waar deze toekanachtige vandaan kwam, bleef. Hoe zat het verhaal dan in elkaar? Zou het een teken van boven zijn?

De opa van Carline overleed eerder dit jaar en verschillende mensen verklaarden: "Dit is zo bijzonder, dit moet wel een groet van je opa zijn geweest." Toch bleef de vraag over de herkomst van de arasari.

Gelukkig was daar Edwin van de dierenambulance in Rotterdam. Hij hoorde het verhaal van Carline en hielp haar uit de brand. De toekanachtige is zondagavond gevangen. "We hebben het dier met twee wagens een beetje opgejaagd door haar heen en weer te laten vliegen. Daar werd ze moe van en toen konden we haar vangen."



Koppeltje

Edwin blij, Carline blij en ook de eigenaar - een vogelhandelaar aan de Kralingseweg - blij. Of nou ja. Edwin heeft nog een mededeling: "Eén van de twee is gevangen."

Waren er dan twéé arasari's? "Ja, het was een koppeltje." Naar de tweede vogel wordt in Prinsenland en omgeving nog gezocht.

De vogelhandelaar meldt dat de tropische vogels zijn ontsnapt door een gat in de volière.

Eind goed, al goed. Bijna dan. Maar bij de familie Brookman zijn ze blij, dolblij: "Wat bijzonder. Super. Geweldig."