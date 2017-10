Seizoen voorbij voor Marko Vejinovic

Marko Vejinovic heeft in de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord een zware knieblessure opgelopen. Hij heeft zijn voorste kruisband afgescheurd en moet maandenlang gaan revalideren.

"Seizoen naar de klote," is de korte maar duidelijke reactie van de Feyenoord-huurling op zijn Twitter-pagina. Vejinovic was een vaste waarde bij AZ, dat hem dit seizoen huurde van Feyenoord.

In de onderlinge wedstrijd moest hij afgelopen zondag al vroeg in de wedstrijd naar de kant. Een MRI-scan wees deze maandag uit dat de schade bij de middenvelder aanzienlijk is.