Kevin Diks haakt af bij Jong Oranje

Kevin Diks. Foto Olaf Kraak (ANP)

Kevin Diks is geblesseerd afgehaakt bij Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Letland en Jong Oekraïne. De verdediger van Feyenoord zat afgelopen zondag nog op de bank in het duel met AZ, maar kwam niet in actie.

In de warming-up van die wedstrijd heeft Diks een blessure opgelopen. Feyenoord meldt maandagmiddag dat het om een knieblessure gaat en de KNVB meldde eerder dat de Feyenoorder zich af had gemeld met een enkelblessure. Het is nog niet duidelijk hoe lang de verdediger uitgeschakeld is. Diks wordt vervangen door Justin Hoogma, die actief is bij het Duitse Hoffenheim. Onder meer Feyenoorders Justin Bijlow, Jeremiah St. Juste en oud-Spartaan Denzel Dumfries maken deel uit van de selectie van bondscoach Art Langeler.