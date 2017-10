Basketballer De Baat sterker terug uit Amerika

Na vijf jaar spelen in de Verenigde Staten van Amerika is Jeroen de Baat terug bij Rotterdam Basketbal. En de 27-jarige speler is teruggekeerd met meer ervaring, kracht én een Amerikaans accent.

"Het is even wennen om hier weer te zijn, maar het bevalt me goed," zegt De Baat. Hij is bijna twintig kilo zwaarder geworden en heeft flink aan spiermassa gewonnen. "Als je een jaar weg bent dan is dat al een transformatie, laat staan als je vijf jaar weg bent geweest."

De Baat is blij dat zijn oude coach Randy Wiel hem de tip gaf om in Amerika te gaan spelen. "De ervaring die ik nu heb, als speler en als mens, hoop ik hier op de jongere spelers over te brengen."