Ragnar Ache: De nummer één spits van Sparta

Het gaat hard met Ragnar Ache. In april debuteerde hij voor Sparta, begin dit seizoen maakte hij zijn eerste goals en nu is spits nummer één in het team van Alex Pastoor.

"Je hoopt hier op en je droomt hier van," zegt Ache. "Maar dat het zo snel gaat, daar had ik ook niet op gerekend." Het is ook best bijzonder, want tot voor kort zat Ache nog als supporter op de tribune van Het Kasteel.

Maar, als basisspeler van Sparta wordt er anders naar je gekeken dan als pinchhitter. "De druk is groter," beaamt Alex Pastoor. "Het is minder vrijblijvend, dan bij een rol als invaller. Maar ik moet zeggen, hij doet het goed. In voetballende zin en op mentaal vlak."

Bekijk hierboven een portret van de nieuwe aanvalsleider van Sparta: Ragnar Ache.