Nieuwkoop maakt rentree bij verliezend Feyenoord 2

Feyenoord 2 bezig aan de warming-up Foto:Twitter @Feyenoord

Bart Nieuwkoop heeft zijn rentree gemaakt in het tweede elftal van Feyenoord. Net als Sven van Beek speelt hij vooral om wedstrijdritme op te doen. Zij begonnen in het competitieduel in Leeuwarden tegen Cambuur, dat met 2-0 verloren ging.

Alle treffers vielen in de tweede helft. Oud-Feyenoorder Jordy van Deelen scoorde in minuut 71 de 1-0, uit een penalty werd de score verdubbeld (Rutger Etten). Bij Feyenoord speelden ook Basacikoglu en Nelom mee, die regelmatig minuten in het eerste elftal maken. De reserves van Feyenoord wachten daarmee nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Feyenoord 2 opende de competitie met een nederlaag tegen Heracles Almelo 2 (0-1). Later werd er gelijkgespeeld tegen Excelsior 2 (2-2) en met 0-1 verloren van de reserves van NAC Breda.