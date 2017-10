Zesdaagse voegt twee koppels toe aan deelnemersveld

Het deelnemersveld van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam is uitgebreid met twee koppels. Het Vlaamse koppel Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande van World Tour-ploeg Lotto Soudal en de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga zullen deelnemen aan de 36e editie van het wielerevenement.

Wedstrijdleiders Michael Zijlaard is blij met het aantrekken van het Belgische duo. "De Buyst zegevierde tweemaal in Gent, haalde al eens brons op de WK-baan en won dit jaar drie wegwedstrijden. En Van der Sande is ook echt een baasje die met een tweede plek geen genoegen neemt. Zij zullen dus echt zullen meedoen voor de eindzege'', aldus Zijlaard.

De organisatie maakt in de komende weken de rest van het deelnemersveld bekend. De Wooning Zesdaagse in Rotterdam wordt van 4 t/m 9 januari gehouden in Rotterdam Ahoy.