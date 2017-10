Prettig weerzien voor Haps met oude club AZ

Het contrast was groot in Alkmaar, waar zondagmiddag bij AZ-Feyenoord enkele spelers tegenover hun oude werkgever stonden. Voor Marko Vejinovic eindigde het in een drama, voor Ridgeciano Haps was het een prettig weerzien.

Vejinovic scheurde in de beginfase van de wedstrijd zijn voorste kruisband af en moet de rest van dit seizoen revalideren. Ridgeciano Haps maakte een sterke indruk en krijgt veel complimenten. Hij lijkt de stap van de subtop naar de Nederlandse top moeiteloos te maken. Wij spraken fans en kenners over de ontwikkeling van de linksback van Feyenoord en eigenlijk is iedereen lovend. Bekijk hierboven de reportage rondom de wedstrijd die Feyenoord met 4-0 won in Alkmaar.