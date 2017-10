Metro Rotterdam rijdt in het weekend een uurtje langer door

De RET start vanaf 29 december met een proef om de metro's een uurtje langer te laten rijden. Op vrijdag en zaterdag wordt tot 2.00 uur gereden. De proef duurt een jaar.

De metro gaat op de lijn E niet verder dan Pijnacker en ook Schiedam centrum wordt een eindpunt. De bedoeling is dat de metro wel doorrijdt tot Spijkenisse. De gemeente Nissewaard heeft daar bezwaren tegen.

Bezwaar

De gemeenteraad van Nissewaard waar Spijkenisse deel van uitmaakt heeft zich eerder uitgesproken tegen deelname van de proef. De hoge kosten en de geluidsoverlast voor omwonenden werden als belangrijkste reden genoemd.

Wethouder Pex Langenberg van de gemeente Rotterdam hoopt dat Spijkenisse alsnog meedoet.

"Ik hoop dat we ze nog kunnen overtuigen. De RET gaat in nauw overleg met de gemeente Nissewaard om te kijken of er oplossingen zijn".