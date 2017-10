Rijnmond maakt zich op voor lerarenstaking

De drie grote schoolbesturen in Rotterdam van het openbaar, katholiek en christelijk basisonderwijs staan achter de lerarenstaking die donderdag 5 oktober plaatsvindt in heel Nederland. Vrijwel alle scholen in Rotterdam sluiten dan ook op die dag.

Ook in de rest van de regio Rijnmond wordt gestaakt. Donderdagmiddag vertrekken bussen met leerkrachten naar het Zuiderpark in Den Haag om te protesteren tegen de hoge werkdruk en de relatief lage salarissen in het basisonderwijs. De actie begint om 13.00 uur.

Veel ouders regelen zelf opvang voor hun kinderen, maar voor wie het niet geregeld krijgt, is er extra opvang bij BSO's (buitenschoolse opvang). Zo heeft de BSO De Pierewaaier in Rotterdam Blijdorp extra aanmeldingen van vijftig kinderen. "We zetten extra personeel in om de kinderen op te kunnen vangen'", aldus Thea van der Schans van KindeRdam.

Extra activiteiten

Donderdag worden er her en der extra activiteiten georganiseerd om de kinderen die dag bezig te houden. Zo organiseren de eerste teams van hockeyclub Leonidas en Hockeyclub Rotterdam een clinic voor de junioren. In totaal hebben zich bij beide clubs zevenhonderd kinderen aangemeld.

Ook bioscoop Pathé houdt rekening met meer bezoekers dan normaal. Directeur Rob van de Meer: "We programmeren de hele dag kinderfilms, we programmeren donderdag zoals we normaal op zondag of woensdagmiddag doen. Alle aandacht voor de kids dus."

Plaswijckpark heeft geen extra activiteiten, zo meldt parkmanager Fred Nijveld van de speeltuin. "Maar de opbouw van Halloween die we wilden starten, hebben we uitgesteld, omdat we alle medewerkers nodig hebben voor de extra toeloop van kinderen", aldus de parkmanager.

Ook Natuurspeeltuin op Tiengemeten houdt rekening met extra aanloop. Op 5 oktober is de natuurtuin open en worden er wandelingen gehouden onder leiding van de boswachter.

RTV Rijnmond besteedt op radio, tv en internet op 5 oktober de hele dag aandacht aan de staking van de leerkrachten.