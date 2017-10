Grote brandweeroefening in pijler Erasmusbrug

Grote brandweeroefening binnenin Erasmusbrug

De brandweer oefende maandag in een van de pijlers van de Erasmusbrug. Het was een oefening om mensen veilig van 130 meter hoogte naar beneden te kunnen brengen. Dit gebeurt via de trappetjes in de poten van de brug.

De brandweer gebruikte een 'dummy' die naar beneden wordt gebracht. "Na elke trap moeten we twee meter opschuiven omdat de poot schuin naar beneden loopt. Dit zorgt voor een complexe situatie", zegt Stephan Remmink van het hoogtereddingsteam van de gezamenlijke brandweer Rotterdam-Rijnmond. Normaal gesproken zijn de pijlers van de brug alleen toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden. De operatie zelf is niet zwaar volgens Dennis Verheijen. De omstandigheden wel. "De temperatuur maakt het zwaar. Het is daarbinnen best warm vandaag. Gelukkig hebben we voldoende waterflesjes meegenomen." De oefening is dus niet zwaar, maar wel ingewikkeld. "We moeten ervoor zorgen dat onze touwen niet verstrikt raken bij het wisselen van de trap, in het belang van onze veiligheid, maar ook die van 'het slachtoffer'", benadrukt Remmink.