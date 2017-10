Is dit de beste bal van Nederland?

Maar liefst twee slagers uit Rotterdam maken kans om in de prijzen te vallen voor hun gehaktbal. Het gaat om de broers Haak. Sander heeft een slagerij in Crooswijk, Stefan een zaak in Capelle aan den IJssel. Allebei maken ze kans op de hoofdprijs.

Het geheim van de gehaktballen van de gebroeder Haak is de kruidenmix. "Dat is een recept van mijn opa. Die heeft het overgegeven aan mijn vader en die weer aan ons," zegt Sander. Hij is druk bezig met het draaien van de ballen, vandaag ongeveer 500. De slagerbroers zitten allebei bij de beste tien ballen van Nederland. Ze zijn er niet bang voor dat ze ruzie krijgen als maar één van de broers op het podium belandt. Stefan: "Als ik win, dan mag hij stage komen lopen, dan leer ik 'm wel hoe hij een goede bal moet draaien." Natuurlijk zijn beide broers fan van de gehaktbal. "Je kan ze altijd eten,"zegt Sander. "Ook 's ochtends al, geen probleem."