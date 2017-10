1,2 miljoen huishoudens krijgen jodiumpakket in de brievenbus

Het ministerie van Volksgezondheid start volgende week dinsdag met het uitdelen van jodiumtabletten. Per dag worden 140.000 pakketjes vanuit Zoetermeer verstuurd.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. De tabletten liggen nu nog op een centrale plaats, maar in geval van een kernramp zijn de tabletten dan te laat. Door de pakketjes nu te versturen zijn ze direct beschikbaar in geval van nood.

In totaal krijgen 1,2 miljoen huishoudens een jodiumpakket. Wie? Mensen tot en met 40 jaar die hemelsbreed tot 20 kilometer van een kernreactor wonen. En kinderen tot 18 jaar die in een straal van 20 tot 100 kilometer rond een kernreactor wonen.

Schildklier verzadigd

Ook zwangere vrouwen boven de 40 jaar moeten in geval van een ongeluk met een kerncentrale de tabletten innemen om het ongeboren kind te beschermen.

Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium aangetoond. Daarnaast neemt de kans op bijwerkingen bij het innemen van jodiumtabletten ook toe naarmate mensen ouder zijn.

De pillen voorkomen dat de radioactieve jodium door de schildklier opgenomen kan worden.

"De jodiumtabletten zorgen er voor dat de schildklier in één keer verzadigd wordt met jodium en daardoor wordt de radioactieve jodium niet opgenomen", zegt Edward Visser, internist en endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam.

"Zie het als een spons die vol zit met water, daar kan dan ook geen water meer bij".

Kernramp

Bij een kernramp brengt de overheid de burgers die de tabletten moeten gaan gebruiken op de hoogte. Wie de tabletten moet gaan gebruiken en in welke regio is dan afhankelijk van waar de wind de wolk met radioactief jodium naartoe blaast.

De tabletten die nu verstuurd worden zijn tien jaar houdbaar. De uitdeelactie kost 3 miljoen euro.