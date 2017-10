Rotterdammer zwaait met vuurwapen bij ex

Een 38-jarige Rotterdammer is in IJsselmonde opgepakt nadat hij zijn ex-vriendin met een vuurwapen had bedreigd. Ook is er een mes in beslag genomen.

De man bedreigde zondagochtend zijn 33-jarige ex bij het Hunenborgplantsoen in de Beverwaard. De vrouw belde de politie, die de man aanhield in het huis van zijn nieuwe vriendin. De man blijft voorlopig vastzitten.