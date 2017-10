Sliedrecht Sport: ‘Het zijn dezelfde mensen dus sfeer komt er zeker wel’

In de nieuwe sporthal De Basis veroverden de volleybalsters van Sliedrecht Sport hun eerste prijs van het seizoen. Met een spannende vijfsetter won het team van trainer Matt van Wezel de Supercup van VC Sneek. “Gelukkig speelden we thuis waardoor we de steun van het publiek hadden,’’ stelde buitenaanvalster Esther Hullegie vast.

Het Sliedrechtse publiek heeft nog niet massaal de weg naar de nieuwe thuisbasis van de club gevonden, waardoor de sfeer zaterdag in de Supercup tegen Sneek wat achter bleef in vergelijking met de vertrouwde maar verouderde sporthal De Stoep. “Het moet nog groeien,’’ weet Ineke Visscher. De moeder van speelster Hullegie zit al jaren op de tribune bij Sliedrecht Sport. “Het zijn dezelfde mensen, dus de sfeer komt er zeker wel weer. Het is gewoon even wennen.’’

Sliedrecht Sport deed wel aan klantenbinding met de spannende wedstrijd tegen aartsrivaal Sneek. Het spel ging op en neer en tot in de laatste beslissende set bleef het spannend. ‘’Het ging zeker niet makkelijk maar we hebben het goed spannend gemaakt. Dat is toch wat het publiek wil zien,’’ lachte Hullegie na afloop met de eerste prijs van het seizoen in haar handen.