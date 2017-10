VIDEO: Neptunus geeft zege in laatste inning weg

Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hadden zondag de derde zege op rij in de Holland Series voor het grijpen. Tegenstander Amsterdam boog in de laatste inning echter een 3-2 achterstand om in een 7-3 voorsprong.

Door de nederlaag van Neptunus is de stand in de best-of-seven serie nu 2-1 voor de Rotterdammers. Donderdag wordt de vierde wedstrijd in Amsterdam gespeeld. Neptunus is dus nog twee duels verwijderd van de vijfde landstitel op rij. Kijk hier naar de samenvatting van wedstrijd 3 in de Holland Series: Curaçao Neptunus-L&D Amsterdam 3-7.