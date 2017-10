Wereldbeker roeien naar Rotterdam

Het bestuur van de wereldroeibond (FISA) heeft het derde en laatste wereldbekertoernooi in het voor-olympische jaar 2019 toegewezen aan Rotterdam. Het evenement zal plaatsvinden op de Willem-Alexanderbaan van 12 tot en met 14 juli 2019.

Nederland organiseerde de laatste jaren al vaker een roeitoernooi. De wereldkampioenschappen van 2014 werden in Amsterdam gehouden, terwijl de WK van 2016 in Rotterdam (niet-olympische nummers) waren. Tien jaar geleden werd voor de laatste keer in Nederland een wereldbekertoernooi afgewerkt.

De Koninklijke-Holland Beker, de gemeente Rotterdam en Rotterdam Topsport tekenen gezamenlijk voor de organisatie.