Gemeente Sliedrecht biedt nieuwe bloedtests aan

De gemeente Sliedrecht biedt inwoners met een verhoogde PFOA-waarde in 2019 en 2021 een bloedonderzoek aan. Hiermee komt zij tegemoet aan de zorgen van inwoners die door het bedrijf Chemours de kankerverwekkende stof PFOA in hun lichaam hebben.

De regeling is bedoeld voor bewoners die eerder hebben deelgenomen aan GGD en RIVM-onderzoeken en bij wie in het bloed een minimale waarde van 21 nanogram PFOA of meer is gevonden.

Bezorgdheid wegnemen

De gemeente wil met de gratis testen de ongerustheid wegnemen bij die mensen. "Door opnieuw te testen in 2019 en 2021, kunnen ze zien dat hun PFOA-bloedwaarde afneemt", zegt wethouder Hanny Visser.

Sliedrecht maakt binnenkort bekend hoe mensen zich kunnen aanmelden voor de regeling.

De rekening van de nieuwe bloedtests vordert de gemeente op het bedrijf Chemours. "Ik vind dat de veroorzaker ook voor de kosten mag opdraaien," stelt Visser.