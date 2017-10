Geen promotie/degradatie tussen eerste en tweede divisie

Het logo van de KNVB

Dit seizoen promoveren geen teams van de tweede divisie naar de eerste divisie. Omgekeerd zullen geen ploegen uit de eerste divisie naar de tweede divisie degraderen. Ook zal het minimumaantal contractspelers in de tweede en derde divisie worden versoepeld. Daarnaast zal in het seizoen 2018/2019 een maximumaantal belofteteams in de tweede divisie, derde divisie en de hoofdklasse uitkomen.

Dat is maandag besloten tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB. Op die bijeenkomst werd bekend dat de voetbalpiramide op de schop gaat. Twee verkenners van de KNVB gaan kijken naar de wensen van het amateurvoetbal en betaalde voetbal met betrekking tot de nieuwe voetbalpiramide. Afgelopen zomer bleek er onvoldoende draagvlak voor de vernieuwing van de voetbalpiramide. In maart 2018 moet dit proces klaar zijn. Regioploegen Excelsior Maassluis, Barendrecht en Jong Sparta komen in de tweede divisie uit. FC Dordrecht is actief in de eerste divisie.