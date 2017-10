Hippieboot in de jachthaven van Oud-IJsselmonde

In de jachthaven van Oud-IJsselmonde ligt een opmerkelijk vaartuig. Een woonboot die met afvalhout en andere gebruikte materialen is gemaakt door fotograaf Claudius Schulze.

Claudius komt uit Hamburg en maakt met zijn woonboot een tour door Europa. "Ik ben onderweg naar Parijs, voor de tentoonstelling 'Paris Photo', daarna ga ik naar Berlijn voor de 'Galleryweekend Berlin. Het is een jongensdroom die uitkomt," vertelt Schulze.

Niets glimmends aan

Het varende bouwproject werd een jaar geleden te water gelaten. "Samen met wat vrienden kwam ik op het idee om een boot te bouwen met wat hout van een doe-het-zelf-zaak."

Schulze krijgt tijdens zijn vaartochten veel opmerkingen. "Eigenaars van dure jachten zijn vaak negatief. Zij hebben veel geld voor hun glimmende boot neergelegd. Mijn boot glimt niet, ik heb deze zelf in elkaar geflanst."

Wel is de woonboot van alle gemakken voorzien: woonkamer, keuken, een slaapgedeelte en natuurlijk een stuur. Maar volgens Schulze is de boot nog niet af.

"Dit is een project dat nooit helemaal af is. Je komt altijd op nieuwe ideeën, waardoor je blijft door bouwen. Wie weet komt er straks wel een Jacuzzi in."