Overvaller met lekkere trek opgepakt

Een man die maandagavond in Rotterdam een maaltijdbezorgster van de McDonald's heeft overvallen, kon niet lang genieten van zijn buit. Terwijl hij die zat op te eten, werd hij aangehouden.

De man overviel de bezorgster in de Van Speykstraat in het Oude Westen. Even verderop stortte hij zich op zijn buit, maar de politie had hem al snel opgespoord.

De politie heeft de man meegenomen naar het bureau. Of de overvaller zijn bord heeft mogen leegeten, is niet bekend.