HEMA opent pilot restaurant in Maassluis

Nieuwe HEMA in Maassluis Winkelcentrum Koningshoek

In winkelcentrum Koningshoek in Maassluis heeft HEMA een pilotstore geopend. Naast de reguliere winkel is er een restaurant gekomen; een foodconcept waarmee de winkelketen in de Benelux de markt wil testen.

Volgens Maassluizer en CEO van HEMA Tjeerd Jegen volgt het bedrijf de wensen van de consument. "De klant van vandaag wil zien waar het gemaakt wordt. Die wil het meteen kunnen proeven met verse en gezonde ingrediënten. En mensen willen in het restaurant iets spannender eten dan ze thuis eten." Sinds vorige week staat het bedrijf HEMA te koop. De eigenaar Lion Capital onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop van de warenhuisketen. Volgens insiders zou de prijs die Lion wil hebben boven 1 miljard euro liggen. Een beursgang is ook nog mogelijk. Volgens CEO Jegen ziet de toekomst er goed uit voor HEMA, ondanks dat het nog steeds verlies maakt. "We groeien heel hard online en in de Benelux. We kunnen nog veel meer groeien. De pilot in Maassluis is daar een mooi voorbeeld van. Ons verlies is de afgelopen drie jaar sterk afgenomen. Binnenkort schrijven we weer zwarte cijfers."