Nieuwe start voor Rotterdamse coffeeshop The Reef

Coffeeshop The Reef aan de Oppert in Rotterdam

De Rotterdamse coffeeshop The Reef is weer open. De zaak aan de Oppert maakt een nieuwe start met een andere eigenaar. En die wil graag de nadruk leggen op verantwoord gebruik van Cannabis.

Zo wordt er meer voorlichting gegeven en er komt een speciale infobalie in samenwerking met de verslavingskliniek Jellinek. Bijzonder is ook dat de shop dezelfde ID-scanapparatuur gebruikt als bijvoorbeeld luchthaven Schiphol.

Buurtcoaches

Om overlast voor de buurt te voorkomen staat er permanent een portier bij de deur en binnenkort gaan er buurtcoaches ingezet worden die mensen aanspreken op overlast gevend gedrag zoals harde muziek, dubbel parkeren en rommel achterlaten.

Juridische strijd