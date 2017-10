Erasmusbrug uur in storing door kapotte slagbomen

Erasmusbrug - Foto : Leanne Gerritsen

De Erasmusbrug in Rotterdam heeft dinsdagochtend last gehad van een storing. De slagbomen wilden niet meer omhoog, waardoor het autoverkeer niet over de brug kon, zegt de meldkamer van de politie.

De storing begon rond 07:00 uur. Een monteur had de problemen een uur later opgelost.

Automobilisten moesten omrijden via de Willemsbrug. De tramlijnen 20, 23 en 25 reden niet tussen Leuvehaven en Wilhelminaplein. Vlak na het begin van de storing werd een ambulance opgeroepen naar de Erasmusbrug. In de file stond een zwangere vrouw die op het punt staat te bevallen.